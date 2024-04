Bandidos sequestram motorista e roubam carga com mais de mil caixas de carne

Caso ocorreu em Barueri; vítima foi mantida como refém por 3 horas

Foto: Polícia Civil de SP

Criminosos armados roubaram um caminhão que transportava mais de mil caixas de carne no Jardim Santa Cecília, em Barueri, nessa segunda-feira (1º).





Segundo a Polícia Civil, o caminhoneiro foi seguido por um carro, que a certa altura emparelhou com ele e um dos homens o ameaçou com uma arma, exigindo que parasse no acostamento.





Quando parou, o motorista foi tirado a força do caminhão e levado por um dos bandidos. O caminhoneiro foi mantido refém por três horas, até que o deixaram em uma via pública, de onde partiu até o posto de gasolina mais próximo e chamou a polícia.





PRISÃO





De acordo com a polícia, a empresa responsável pela mercadoria passou as coordenadas de GPS da carga e do caminhão, fato que guiou os policiais a um estacionamento onde estava metade dos produtos.





Os criminosos, reconhecidos pela vítima, também estavam no local e foram detidos. A outra metade da carga foi recuperada em outro endereço, em Carapicuíba.





O caso foi registrado como roubo de carga, associação criminosa e localização/apreensão de veículo, no 1° Distrito Policial de Barueri.





Os agentes ainda seguem em busca do terceiro suspeito, toda a carga e o caminhão foram recuperados.