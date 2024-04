Show da dupla será a partir das 20h na arena do Rodeio de Cotia





O município de Cotia comemora nesta terça-feira 168 anos de emancipação político-administrativa. A cidade é uma das mais antigas localidades ocupadas no planalto paulista.Para celebrar a data, hoje é feriado municipal e terá show gratuito da dupla sertaneja Bruno e Marrone a partir das 20h, na arena do Rodeio de Cotia, no Estádio Municipal Euclides de Almeida.