Com 3 anos de atraso, PS infantil de Cotia será inaugurado hoje

Depois de diversas promessas, finalmente o equipamento público será entregue.





Nesta terça-feira (2), a prefeitura de Cotia irá inaugurar o 1º pronto socorro infantil da cidade. O evento de entrega do equipamento público será as 17 horas.





A data foi escolhida por ser aniversário de Cotia (relembre a história da cidade clicando aqui ) e feriado municipal.





A entrega acontecerá após mais de 3 anos de atraso, isso porque conforme a própria Prefeitura de Cotia, a unidade deveria estar funcionando em março de 2021. Desde então foram feitas diversas promessas, mas todas engavetadas.









A unidade de urgência e emergência está instalada na avenida Engenheiro Leon Psanquevich, ao lado do Terminal Metropolitano e às margens da rodovia Raposo Tavares.O PS Infantil oferecerá algumas vagas de estacionamento, área para ambulância e consultórios médicos, sala de inalação, sala de medicação, sala de gesso, além de leitos de emergência.Com a inauguração do PS, das três Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Cotia, adeixará de ter atendimento com pediatra.Ao, o secretário de Saúde,, confirmou que a unidade de Caucaia do Alto e do Parque São George continuarão com atendimento pediátrico.