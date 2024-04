Com mais de 1,5 mil casos, Cotia decreta emergência para dengue

Veja o que muda com a medida e quais ações o município poderá adotar

Foto: Reprodução

Rogério Franco (PSD), decretou situação de emergência para a dengue. A cidade contabiliza 1.526 casos e uma morte causada pela doença, segundo o painel de monitoramento do estado de São Paulo. O prefeito de Cotia,decretou. A cidade contabiliza, segundo o painel de monitoramento do estado de São Paulo.





A situação de emergência autoriza:





Aquisição de insumos e materiais, a doação e a cessão de equipamentos e bens;

a contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial;

a prorrogação, na forma da lei, de contratos e convênios administrativos que favoreçam o combate ao mosquito transmissor dos vírus da dengue e de outras arboviroses, a assistência à saúde dos pacientes acometidos por essas enfermidades e as ações de vigilância epidemiológica, de acordo com a necessidade apurada pelas áreas técnicas da Secretaria Municipal da Saúde.





Com o decreto, a Secretaria Municipal da Saúde também fica autorizada a realizar alocação dos servidores da pasta, de acordo com as necessidades apresentadas pelas respectivas áreas técnicas.





A medida ainda recomenda: