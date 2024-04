Chocante! Cadelas são encontradas decapitadas, sem patas e sem órgãos em Cotia

Animais foram inseridos de maneira triangular, um em cada esquina, e com um vaso de barro com velas vermelhas

Imagens enviadas ao Cotia e Cia pela advogada Verônica Raquel

Três cadelas foram encontradas decapitadas na esquina da Rua Benedito Isaac Pires com a Rua Janauba, no Jardim Lina, em Cotia, na manhã desse sábado (20). Os animais tiveram ainda as patas decepadas e alguns órgãos retirados (ATENÇÃO: AS IMAGENS NO FINAL DA REPORTAGEM SÃO FORTES).





A denúncia foi feita pela advogada Verônica Raquel Silveira Lima, defensora do direito animal. Ela recebeu mensagens e fotos em seu celular com os animais mortos.





Segundo ela, os animais foram inseridos de maneira triangular, um em cada esquina, e com um vaso de barro com velas vermelhas.





Após ir até o local e presenciar o ocorrido, ela chamou a GCM de Cotia e acionou a Secretaria de Obras para realizar a limpeza e a retirada dos corpos.





Ao Cotia e Cia, Verônica disse que os animais estavam com a musculatura toda repuxada, “o que mais uma vez conseguimos observar dor e sofrimento”. “Foi um caso de extrema maldade! E com o boletim de ocorrência, espero que as câmeras dos locais próximos consigam captar exatamente quem deixou esses bichinhos lá”, declarou.





Em denúncia realizada ao Ministério Público, a advogada ainda relatou que vizinhos viram, durante a madrugada, um veículo da cor branca deixando os corpos nos locais.





O crime foi registrado como ‘maus-tratos’. O caso é investigado pela Polícia Civil.





VEJA AS FOTOS ABAIXO: