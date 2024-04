Aferição dos radares em Cotia tem programação alterada; confira

Informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (22) pela prefeitura

Foto: Juliano Barbosa

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia informou que o IPEM e INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) alteraram a programação de aferição em alguns equipamentos de fiscalização de velocidade implantados em vias de Cotia.





As aferições são responsabilidade dos dois órgãos e serão acompanhadas pelo Demutran. Haverá rápida interdição viária por conta da necessidade de passagem do veículo dos institutos pelos equipamentos.





NOVA PROGRAMAÇÃO





A nova programação do IPEM e INMETRO será da seguinte maneira: dia 23 (terça-feira), às 10h30, a aferição será feita na Av. Ivo Mário Isaac Pires, próximo ao 2401, sentido Caucaia/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Caucaia do Alto; Av. Ivo Mário Isaac Pires, próximo ao 6751, sentido Rod. Raposo/Caucaia do Alto, e Av. Roque Celestino Pires, próximo ao 545, sentido Caucaia do Alto/ Rod. Raposo e Rod. Raposo/Caucaia do Alto.





No dia 24 (quarta-feira), às 10h30, a aferição será no fiscalizador de velocidade das vias: Rua Ernesto Lemos Leite, próximo ao 291, sentido centro/bairro e bairro/ centro; Av. Dr. Odair Pacheco Pedroso, a 120 metros do 654, sentido centro/bairro e bairro/centro, e Av Dr. Odair Pacheco Pedroso, próximo ao 1700, sentido centro/bairro e bairro/centro.





Na quinta-feira (25), às 10h30, as equipes estarão na Av. João Paulo Ablas, próximo ao 1400, sentido Bairro/Rod. Raposo Tavares e Rod. Raposo Tavares/Bairro, e Av. São Camilo, 1491, sentido Bairro/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Bairro.





E, por fim, no dia 26 (sexta-feira), às 10h30, a aferição será feita nos fiscalizadores de velocidade instalados na Estrada Fernando Nobre, 1777, sentido Bairro/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Bairro; Estrada Fernando Nobre, 1641, sentido Raposo Tavares/Bairro e Bairro/Raposo Tavares, e Estrada Fernando Nobre, 3731, sentido Rod. Raposo Tavares/Bairro e Rod. Raposo Tavares/Bairro.