Carapicuíba abre processo seletivo com 291 vagas e bolsa-auxílio de R$ 1,2 mil para estagiários

As oportunidades são para administração de empresas, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, educação física, entre outras; veja como se inscrever

Foto: Prefeitura de Carapicuíba / Divulgação

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital para o preenchimento de 291 vagas e formação do cadastro de reserva para estagiários, em diversas áreas de atuação.





As oportunidades são para administração de empresas (70), arquitetura e urbanismo (8), ciências biológicas (6), ciências contábeis (2), comunicação social/jornalismo (6), direito (15), educação física – licenciatura (40), enfermagem (20), engenharia ambiental (5), engenharia civil (14), farmácia (8), pedagogia – licenciatura (70), psicologia (5), marketing (2), nutrição (2) e serviço social (18).





As vagas são destinadas aos estudantes do ensino superior.





site do CIEE. As inscrições e provas on-line podem ser realizadas até às 12 horas do dia 8 de maio de 2024 no





O estagiário recebe bolsa-auxílio de R$ 1.200 e vale-transporte. A jornada semanal é de 30 horas, sendo seis horas diárias.





Para realizar as inscrições no processo seletivo, o estudante deve acessar o site do CIEE, ir em “Filtre sua pesquisa”, clicar em “Status do processo” e selecionar “Inscrições abertas”, localizar na lista o logotipo da Prefeitura de Carapicuíba-SP, Edital 01/2024 e clicar no link.