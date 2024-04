SP planeja substituir professores por inteligência artificial para produzir aulas digitais

Segundo o governo, o projeto ainda será testado e validado antes de ser avaliada uma possível aplicação

Foto: Governo de SP

O Governo de São Paulo planeja implementar o uso do ChatGPT para o 'aprimoramento' de materiais didáticos que serão usados nos anos finais do ensino fundamental e médio. Segundo o governo, o projeto ainda será testado e validado antes de ser avaliada uma possível aplicação.





Segundo publicado pela Folha de S.Paulo, a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) adotou a inteligência artificial para a produção de aulas digitais que serão usadas por professores de toda a rede estadual. Até então, o material era produzido por professores curriculistas, especializados na produção desse conteúdo.





Com a mudança, os docentes passarão a ter a função de apenas vistoriar o conteúdo produzido pela inteligência artificial.





Ainda segundo o governo, a mudança ocorrerá apenas no "fluxo editorial", ou seja, na criação do conteúdo que passará a ser feito por uma plataforma digital, mas que ainda passará por avaliação e edição dos professores curriculistas em duas etapas diferentes.





Ao final, se o material produzido pelo ChatGPT estiver dentro dos padrões pedagógicos, haverá a disponibilização aos alunos da rede estadual de ensino. Questionado, o Governo ressaltou que continuará com toda a base de 90 professores curriculistas e que não haverá desligamentos em razão da inclusão do ChatGPT no trâmite de produção de aulas digitais.