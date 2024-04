Jornalista do Cotia e Cia estreia novo podcast sobre saúde integrativa nesta quinta (18)

Convidada do 1º programa é a nutricionista Graziele Fernandes, especialista em emagrecimento e comportamento alimentar

Corpo-Mente vai ao ar às 20h

Estreia, nesta quinta-feira (18), o podcast ‘Corpo-Mente’, que vai abordar assuntos relacionados à saúde integrativa.





O apresentador do programa, que é ao vivo, é o jornalista do Cotia e Cia, Neto Rossi.





Youtube (AQUI). O podcast vai ao ar a partir das 20h, pelo





A convidada do 1º episódio é a nutricionista Graziele Fernandes, que é especialista em emagrecimento, comportamento alimentar e desempenho esportivo.





As transmissões do podcast serão feitas do Estúdio Beat, em Cotia.