Romaria de Caucaia à Pirapora divulga programação e show de dupla sertaneja famosa

Evento ocorre entre os dias 19 e 21 de abril; confira

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus realizará a 81ª edição do evento dos dias 19 a 21 de abril. O anúncio da programação completa foi feito nesta terça-feira (2) nas redes sociais.





Na sexta-feira (19), haverá a missa de abertura, marcada para às 19h, e depois a saída dos pedestres para a romaria, às 20h30.





No sábado (20), das 4h45 às 10h, acontece a saída dos ciclistas, charreteiros, cavaleiros, entre outras.





O retorno está marcado para o domingo, dia 21, com a procissão de chegada e o show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que acontecerá em frente à rodoviária de Caucaia do Alto.





A Romaria de Caucaia à Pirapora é Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Cotia desde maio de 2014. O evento é uma tradicional peregrinação religiosa transmitida por gerações e conta com a mobilização civil, sendo realizada constantemente em função de sua história e preservação da tradição local.





Veja abaixo a programação completa: