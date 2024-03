Provas do Concurso da Educação serão reaplicadas em Cotia após confusão

Prova do último domingo (17) foi marcada por ‘desorganização’, segundo os candidatos; mas nem todos que se sentiram afetados, serão contemplados

Foto: Reprodução

As provas do concurso público 02/2024, voltado para a área da Educação, serão reaplicadas em Cotia.





O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) pela Prefeitura, por meio de comunicado.





No entanto, a medida vale apenas para os candidatos do cargo de "Professor de Educação Básica II – Educação Física", que realizaram os exames no último domingo (17).





Cotia e Cia apurou, os candidatos reclamaram da falta de organização da banca RBO, responsável pelo concurso. A confusão foi marcada pela entrega errada dos gabaritos (VEJA AQUI). Conformeapurou, os candidatos reclamaram daresponsável pelo concurso. A confusão foi marcada pela entrega errada dos gabaritos





Segundo o comunicado da prefeitura, as provas serão reaplicadas no dia 5 de maio.





“A reaplicação das provas visa manter garantir a isonomia, a lisura e a competitividade entre os candidatos para o cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA”, diz trecho do comunicado.





A convocação, ainda de acordo com o documento, será publicada até o dia 19 de abril de 2024.