Prova de concurso público é marcada por desorganização em Cotia: “Falta de respeito”

Candidatos relataram confusão na entrega dos gabaritos; prefeitura e empresa responsável pelo concurso se reuniram hoje para tratar do problema; veja

Foto: Reprodução

concurso 02/2024, voltado para a área da Educação, foi marcada por desorganização em Cotia. O exame foi aplicado no último domingo (17). A prova dovoltado para a, foi marcada porem Cotia.





Os candidatos, que pagaram para fazer a prova, reclamaram da falta de organização da banca RBO, responsável pelo concurso.





De acordo com eles, a confusão foi marcada pela entrega errada dos gabaritos. “Os aplicadores entregaram a prova incompatível com o gabarito. Após 40 minutos da prova iniciada que foi feita a troca, a minha prova foi entregue para outra pessoa, com 16 questões respondidas, sendo que isso não pode ocorrer de forma alguma, outro candidato ter acesso a prova do outro”, desabafou uma candidata nas redes sociais do Cotia e Cia.





“Essa prova foi um verdadeiro caos, desorganização em todos os aspectos. A pior prova já realizada. Estamos indignadas”, criticou.





Ao todo, 12.138 pessoas se inscreveram no concurso que preencherá 526 vagas. Entre os principais cargos, estão: Professor Adjunto II – Inglês; Professor Adjunto II – História; Professor de Educação Básica I; Agente Escolar; Professor Interlocutor de Libras; Professor Educação Básica II – Artes; Professor Educação Básica II – Ciências; Professor Educação Básica II – Geografia; Professor Educação Básica II – Matemática.





Ingrid Melo fez a prova na Escola Estadual Batista Cepelos para disputar uma vaga na categoria Professor de Educação Básica I.





Ao Cotia e Cia, ela relatou que, após a confusão com a entrega errada dos gabaritos, a sala virou um caos.





“Eu não conseguia mais ler a prova, não conseguia dar continuidade mais. Foi um desgaste, uma falta de respeito. A forma com que eles conduziram a situação foi desrespeitosa. Essa prova foi paga. Mas mesmo se fosse de graça, a gente merecia respeito", relata.





O QUE DIZ A PREFEITURA DE COTIA





Procurada pelo Cotia e Cia, a prefeitura informou que se reuniu com a empresa RBO, na manhã desta quarta-feira (20), e que foram apresentadas as ocorrências anotadas durante a aplicação da prova do concurso público (Edital 2/2024), no domingo.





De acordo com a prefeitura, a RBO foi oficialmente notificada e “se comprometeu a tomar todas as providências acordadas durante a reunião”.





“Os candidatos terão ciência das providências por meio de uma publicação que será feita até esta quinta-feira (21/03/24) – prazo definido durante a reunião - na página do edital no site da Prefeitura e da empresa RBO”, disse.





“A Prefeitura aproveita para manifestar seu compromisso com a lisura do processo de contratação de servidores públicos via concurso, e que acompanha o andamento de todo o trabalho realizado pela empresa contratada e responsável por este e outros concursos que estão em andamento no município”, conclui.