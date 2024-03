Prefeitura quer colocar PMs de folga nas ruas para reforçar segurança em Cotia

Projeto do prefeito Rogério Franco foi aprovado ontem pela Câmara Municipal

Foto: SSP

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão dessa terça-feira (19), o Projeto de Lei 11/2024, que institui no município a ‘Atividade Delegada’, que será realizada por policiais militares de folga.





Para isso, segundo o projeto, de autoria do prefeito Rogério Franco, será paga uma gratificação com valor diferenciado conforme a patente do policial.





O texto explica que para efetivar a ação, será necessário celebrar um convênio com o governo de São Paulo.





O principal foco, de acordo com a matéria, é o “enfrentamento das desordens, infrações que remetem ao meio ambiente, a segurança e ordem pública, especialmente no que diz respeito ao uso irregular doe espaço público”.