“Nova Raposo”: projeto de mobilidade da rodovia dá um novo passo

“Novo” projeto foi anunciado no mês passado por Rogério Franco juntamente com o secretário de Parcerias em Investimentos de SP, Rafael Benini

Foto: Vagner Santos

Anunciadas para outubro de 2021, as obras que fazem parte do projeto de mobilidade da Raposo Tavares, em Cotia, ganharam um novo capítulo no mês passado com o anúncio de um projeto de concessão para ampliação, operação e manutenção da rodovia.





Agora, a iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), deu um novo passo, com a abertura de uma consulta pública para receber sugestões para o projeto.







De acordo com o governo, podem participar pessoas físicas ou jurídicas interessadas na matéria. As contribuições devem ser encaminhadas, por escrito, até às 18h do dia 12 de abril.

As informações relativas à Nova Raposo estão disponíveis no menu Transparência, na página oficial da Artesp, bem como o regulamento e a forma de participação na Consulta Pública ( >> menu Transparência >> Audiências e Consultas Públicas).

As sugestões deverão obedecer ao formulário-modelo disponibilizado, nos formatos Excel e PDF. Elas deverão ser enviadas para o endereço eletrônico novasconcessoes@artesp.sp.gov.br, identificando o assunto do e-mail como “Contribuições Consulta Pública 03/2024”.

Segundo o governo, serão apreciadas apenas as contribuições que contenham identificação do participante e contato (e-mail e telefone), que estejam devidamente inseridas no formulário-padrão e dentro do prazo de envio.

NOVA RAPOSO

O projeto foi anunciado em fevereiro pelo prefeito Rogério Franco, que recebeu em seu gabinete o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de SP, Rafael Benini, para tratar do assunto. que recebeu em seu gabinete o secretário depara tratar do assunto.

Em vídeo publicado nas redes sociais, após a reunião, Benini mencionou a previsão do início das obras. “E que em abril de 2025, a gente tenha uma nova concessionária para fazer as obras aqui na Raposo”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rogério Franco (@rogeriofrancoprefeito_)

“Agora, esse projeto da Raposo vai virar realidade”, disse Rogério Franco, na ocasião. “Estão previstas diversas intervenções, com foco na chegada a São Paulo e nos pontos de maior fluxo de veículos”, completou.

O documento está disponível no