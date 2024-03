Mau cheiro, ratos e moscas: moradores enfrentam problema com coleta de lixo em Cotia

Caçamba comunitária onde o lixo é depositado está sem o fundo

Imagem enviada pela moradora Pricila ao Cotia e Cia

#FalaCidadão: Moradores da Morada Santa Fé estão enfrentando problemas com a coleta de lixo no bairro. Moradores daestão enfrentando problemas com a coleta de lixo no bairro.





Segundo Pricila Santos Marcelino, moradora do local, a caçamba que é usada pelos moradores depositarem seus lixos está enferrujada e sem o fundo. Com isso, parte do lixo acaba vazando e não é recolhido pelos coletores.





“Os coletores não viram ela [caçamba] no caminhão. Eles só pegam os [lixos] que estão por cima, que os cachorros não rasgaram, porque os sacos de lixo que os cachorros ou os cavalos rasgam, eles não pegam”, relata.





Com parte da coleta não realizada, os problemas como mau cheiro e bichos que são atraídos pela sujeira, causam transtornos para os moradores.





“Fica um mau cheiro, que acaba atraindo moscas e ratos. Quem mora próximo, não sabe mais o que fazer para manter limpo o local.”





Ainda de acordo com Pricila, os moradores já tentaram solucionar o problema por conta própria, mas sem sucesso.





“Meu pai e outros moradores já tentaram arrumar a lixeira, mas não adiantou, porque enferrujou e acabou caindo o fundo. Já pedimos uma lixeira nova e nada ainda”, lamenta.





Cotia e Cia procurou a Prefeitura para comentar o caso, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado pela reportagem.