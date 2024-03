Árvore cai em cima de carro em Cotia: “Tinha acabado de pagar a última parcela”

Ao Cotia e Cia, proprietário do veículo lamentou o incidente; Defesa Civil se pronunciou sobre o caso; veja

Foto enviada ao Cotia e Cia pelo proprietário do veículo atingido

Uma árvore caiu em cima de um carro que estava estacionado na rua dos Tamanduás, no Jardim do Engenho, em Cotia, na tarde dessa segunda-feira (11). Por sorte, ninguém ficou ferido.





O veículo atingido é de Felipe Bandeira, que tem uma oficina no local há três anos. Ao Cotia e Cia, ele disse que havia feito o pagamento da última parcela do automóvel 20 minutos antes do incidente.





“Tinha acabado de pagar a última parcela. Fiz o pagamento, deu 20 minutos e o pessoal veio me chamar aqui na oficina para falar que a árvore tinha caído em cima do carro”, explica.





De acordo com ele, o vizinho da oficina já havia solicitado a retirada da árvore desde o ano passado para a Defesa Civil.





“Ele [vizinho] falou que fez vários chamados na Defesa Civil, mesmo assim, a árvore não foi retirada. Depois que caiu, a Defesa Civil veio retirar. Em 20 minutos eles chegaram”, relata.









OUTRO LADO





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Defesa Civil informou que no dia 3 de maio de 2023 realizou uma vistoria na rua dos Tamanduás, onde ocorreu o incidente ontem. A vistoria foi para avaliar um exemplar arbóreo localizado no terreno ao lado da oficina.





“No momento da vistoria, a referida árvore não apresentava risco iminente de queda, ficando para ser retirada posteriormente”, explica a Defesa Civil.





De acordo com a pasta, a haste que caiu sobre o veículo, ontem, foi de outra árvore, que na data da vistoria estava “aparentemente sadia”.





No dia 6 de março de 2024, a secretaria informou que, de fato, o vizinho da oficina entrou em contato solicitando uma vistoria na árvore que apresentou a queda do galho.





A solicitação, segundo a Defesa Civil, foi aberta e estava aguardando vistoria. “Cabe salientar que as vistorias são realizadas de forma ordenada as chamadas, onde as emergências são priorizadas”, concluiu.