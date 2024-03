Homem é preso após agredir esposa dentro de casa

A mulher apresentava contusões, cortes e hematomas pelo rosto

Um homem foi preso em flagrante pelos policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano após agredir a esposa dentro de casa, nesta quinta-feira (25), em Osasco.





A equipe foi acionada por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e, no local, se deparou com a agressão entre o casal.





A mulher apresentava contusões, cortes e hematomas pelo rosto e o homem precisou ser contido pelas equipes.





Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro e passaram por avaliação médica. A ocorrência foi apresentada no 5º Distrito Policial.