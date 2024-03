“Auxílio Funeral”: saiba quem tem direito e como solicitar o benefício em Cotia

A empresa Grupo Colina, que é a gestora do serviço no município, orientará sobre os critérios e fará a concessão à família apta a recebê-lo

Foto: Vagner Santos

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, disponibiliza o ‘auxílio funeral’ a famílias carentes do município.





O benefício eventual em virtude de morte destina-se aos cidadãos e às famílias que não têm condições de arcar com eventuais despesas.





A liberação do auxílio está garantida às famílias inscritas no Cadastro Único, do governo federal, e que têm renda compatível com o recebimento de recursos de programas sociais.





COMO SOLICITAR





O acesso ao ‘auxílio funeral’ deve ser solicitado durante o atendimento da família junto ao serviço funerário municipal.





A empresa Grupo Colina, que é a gestora do serviço no município, orientará sobre os critérios e fará a concessão à família apta a recebê-lo.





Se no momento da solicitação a família não tiver Cadastro Único ou não estiver com a inscrição válida ou atualizada, deverá realizar a contratação do serviço abrangido pela gratuidade (serviço simples com cerimonial incluso) com um prazo de pagamento do preço público estendido para 30 dias.





Dentro deste prazo, a família deve apresentar o cadastro e/ou a sua validação para que a cobrança seja cancelada. Se não o fizer, ou se o perfil não estiver enquadrado nos requisitos, a cobrança dos preços públicos será efetivada ao final dos 30 dias da data da solicitação.





Em suma, os serviços funerários e cemiteriais sociais serão fornecidos gratuitamente a moradores de Cotia, reconhecidamente pobres e/ou sem recursos financeiros, triados e integrados aos programas sociais e serviço social do município.





Informações sobre o ‘auxílio funeral’ também podem ser acessadas no CRAS Online – Whatsapp 96300-7500 – Opção 11.