Golden Terapia: assistidos do Pequeno Cotolengo interagem com cães em dia especial

Atividade foi realizada pelas advogadas Verônica Raquel e Luciana Federighi junto com o Canil TweedMouth; veja fotos

Foto: Divulgação

O Pequeno Cotolengo Paulista, instituição em Cotia que atende pessoas com deficiências físicas e intelectuais de baixa renda, completou 60 anos no mês de fevereiro.





E, para a data ficar marcada na vida dos assistidos, as advogadas Verônica Raquel Lima e Luciana Federighi Bravo realizaram uma atividade especial junto com o Canil TweedMouth: a ‘Golden Terapia’.





Todos os cães da raça Golden que foram escolhidos pela proprietária Luíza Maria Sobral Zica têm o treinamento e o temperamento para realizar trabalhos como este. Os assistidos receberam muito carinho e amor ao ter contato com os animais.





“Os moradores tiveram uma tarde repleta de novidades, desde fazer carinho, receber lambidas, deram os biscoitos que o próprio Canil disponibilizou e ainda alguns pediram para passear com eles” ,explicou Luciana.





A dona do Canil, Luíza Maria, disse que ficou encantada com essa experiência e prometeu fazer outras ações com o pessoal do Cotolengo. Para ela, foi maravilhoso poder proporcionar um momento de carinho e amor para os assistidos.





“Quando a Dra Verônica e a Dra Luciana comentaram sobre essa possibilidade, eu na hora super topei, meus cães possuem temperamento equilibrado, doce e carinhoso, típico da raça, que é ideal para esse tipo de trabalho”, comentou. “Os Goldens têm um talento inato de mudarem as vidas das pessoas. São cães muito doceis, incapazes de fazerem mal a alguém e possuem um ‘sexto sentido’ ao se relacionarem com pessoas com necessidades especiais”, completou.





Fundado no Brasil em 1964, o Pequeno Cotolengo Paulista é uma entidade filantrópica ligada à Congregação de São Luis Orione. A instituição atende, em regime de internato e semi-internato, pessoas com deficiências físicas ou mentais oriundas de famílias carentes ou abandonadas.





Veja abaixo algumas fotos da atividade: