Filho mata a própria mãe com pano enrolado no pescoço em Barueri

Homem foi preso no Litoral de SP no dia seguinte do assassinato

Foto: Reprodução

Maxwell Bastos Souza, de 23 anos, confessou à Polícia Civil o assassinato da própria mãe, a profissional de limpeza Rita Alpomo Bastos, 51, em Barueri.





A mulher foi encontrada morta por vizinhos, com um pano enrolado no pescoço, além de marcas de agressão no rosto, dentro de casa, na noite de segunda-feira (4).





ENTENDA O CASO





Maxuell deixou sua casa, onde morava com a mãe, no começo da tarde e pediu para que uma vizinha, que realizava serviços de motorista, o levasse até Praia Grande, no Litoral Paulista.





De acordo com reportagem da Record TV, no meio do trajeto, a condutora percebeu que o rapaz agia de forma suspeita, mas o levou até o litoral.





No entanto, a motorista notou que Maxuel havia esquecido um cartão bancário e um celular no veículo, e viu que o aparelho pertencia a Rita, mãe do homem.





Ela então ligou para um outro vizinho pedindo para que ele checasse se a mãe do passageiro estava bem.





Ao entrar no imóvel, os moradores encontraram a mulher morta.





PRISÃO





Maxuell foi localizado pela polícia quase 24 horas após o crime na plataforma de pesca de Mongaguá, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância de onde ele foi deixado pela motorista de aplicativo.





Segundo a polícia, ele tentou tirar a própria vida usando uma faca, mas não prosseguiu com o intuito e saltou na água ao perceber a presença dos agentes.





Com apoio dos profissionais do Corpo de Bombeiros, ele foi retirado da água e detido logo em seguida.





De acordo com a Polícia Civil, Maxwell confessou o crime, alegando que “teria surtado” antes de matar a mãe. Ele foi indiciado em flagrante por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e feminicídio.





O flagrante foi convertido para prisão temporária, de 30 dias, pela Justiça de São Paulo.