Falta de coleta de lixo preocupa moradores de Cotia: "E a dengue?"

Lixo acumulado no Jardim Nova Coimbra. Foto enviada ao Cotia e Cia

Alguns bairros de Cotia estão sem coleta de lixo há dias e o problema vem preocupando moradores dessas regiões, principalmente em razão da proliferação da dengue. Até esta quarta-feira (27), a cidade já registrou 1.330 casos, segundo o painel de monitoramento do estado de São Paulo.





Moradores do Mirante da Mata, por exemplo, relataram que há duas semanas o caminhão da coleta não passa no bairro. “Todos os cestos da rua estão lotados, sacolas cheias, sem contar as que estão amontoadas no chão”, disse uma moradora. “E a dengue? Isso é preocupante, levando em consideração essa onda da doença”, complementa.





O mesmo ocorre no Parque Rincão. Segundo moradores, há mais de uma semana que não passa a coleta de lixo no bairro. “Sabe se estão em greve?”, questionou uma moradora.





O problema vem preocupando, ainda, moradores da região do Morro do Macaco. “Desde a última sexta-feira (21/03), o caminhão não faz a coleta, e as pilhas de lixo vão aumentando, correndo risco de proliferação de ratos, baratas, água parada, fora os cachorros que reviram tudo e os moradores precisam recolher tudo novamente para tentar manter o mínimo de higiene”, relatou Josi Carvalho, que mora no Jardim Nova Coimbra.





Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura, mas não houve retorno.