Crianças respiram “cheiro de esgoto” em creche de Cotia: “Está insuportável”

Probelma ocorre no Ceuc de Caucaia. Foto: Reprodução

As crianças e os profissionais do Centro Educacional Unificado (Ceuc) de Caucaia do Alto estão enfrentando um sério problema com um cheiro forte de esgoto que dá para ser sentido dentro da unidade.





O problema, segundo pais de alunos ouvidos pela reportagem, estaria ocorrendo na subprefeitura, que fica ao lado da escola.





Uma mãe de aluno, que pediu para não ser identificada, disse que a direção do Ceuc já levou o caso para a Secretaria de Educação.





“Achei que o problema estaria solucionado, mas durante esses dois meses de aula, o cheiro está insuportável”, disse ela. “Imagina as crianças que ficam lá todo esse período respirando aquele fedor de esgoto, ainda mais com esse calor”, conclui.





Uma funcionária da unidade de ensino, ouvida também em condição de anonimato, relatou que todos estão reclamando de dor de cabeça e enjoo. “Está difícil trabalhar desse jeito, e ninguém faz nada. Foi falado que a prefeitura não tem licitação para o caminhão esvaziar a fossa, e com isso já encheu e está vazando para o lado de baixo da subprefeitura”, afirma.





Procurada, a Prefeitura de Cotia não quis comentar o caso.