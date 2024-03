Alunos relatam transtornos após problemas com validadores dos ônibus de Cotia

Alguns estudantes disseram que não conseguiram chegar até as escolas; veja o que disse a prefeitura





Foto: EMTU

Alguns alunos de escolas de Cotia chegaram a perder aulas após osna manhã desta quinta-feira (21).relatou ao Cotia e Cia um aluno que estuda na Escola Estadual Zacarias Antônio da Silva.Com o problema, os estudantes disseram que as escolas estavam até mais vazias.Eles também relataram que alguns motoristas deixaram embarcar pela porta de trás. Mas nem todos., disse Rafaela Rodrigues Faria.Procurada, alamentou os transtornos causados no período da manhã devido ao problema com os validadores.A situação, conforme a secretaria, foi solucionada às 9h.”, disse.