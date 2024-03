Concurso público da Saúde tem data e locais das provas divulgados em Cotia

Ao todo, 10,2 mil pessoas disputarão 664 vagas

A Prefeitura de Cotia divulgou, nesta segunda-feira (25), o edital de convocação para as provas objetivas do concurso público 03/2024, da área da Saúde.





De acordo com o edital, as provas serão aplicadas no dia 7 de abril, às 7h30, em 17 unidades de ensino; e às 14h em três unidades (veja mais abaixo).





Ao todo, 10.240 pessoas se inscreveram para as provas. Serão 664 vagas oferecidas.









As oportunidades são distribuídas entre funções de níveis médio, técnico e superior de formação. Os salários iniciais variam de R$ 1.455,46 a R$ 24.000,00.