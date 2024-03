Adutora da Sabesp rompe e causa estragos em ruas de Cotia; veja VÍDEO

Problema vem afetando a coleta de lixo na região

Imagens enviadas ao Cotia e Cia





Uma adutora da Sabesp rompeu na semana passada e alagou a rua Serranídeos e parte da Estrada das Mulatas, em Cotia.





Segundo moradores ouvidos pela reportagem, a Sabesp compareceu ao local, mas apenas “cobriu um cano de esgoto que atravessa a rua”.





“Simplesmente, despejaram terra argilosa no local, esparramaram e foram embora”, disse Maria Santana, moradora da região.





Com as chuvas, segundo ela, toda a terra desceu e ocupou um trecho grande da via, “que se tornou intransitável”. “Ficou escorregadia e a matéria orgânica cola nos pneus dos carros e sapatos dos pedestres, impossibilitando o ir e vir dos moradores”, relata.





Maria disse ao Cotia e Cia que o problema afeta a coleta de lixo, as entregas e demais atendimentos e serviços. “Uber cancela as corridas, todos se sujam com o barro e a rua está toda cheia de valetas abertas pela água.”





Procurada, a Sabesp disse que enviaria uma equipe até o local e que retornaria o contato com a reportagem.





Veja o vídeo abaixo: