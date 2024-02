Vai pegar estrada no Carnaval? Veja os melhores horários para evitar trânsito

Concessionárias preveem cerca de 2 milhões de veículos nas rodovias da região durante o feriado prolongado

Sistema Castello-Raposo. Foto: Divulgação

Neste feriado de Carnaval, é esperado que cerca de 2 milhões de veículos trafeguem pelo Sistema Castello-Raposo e pelo trecho oeste do Rodoanel entre sexta (9) e quarta-feira (14).





A CCR RodoAnel, que administra o trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, estima que 1,2 milhões de veículos devem trafegar na rodovia entre 15h de sexta-feira e 23h59 de quarta.





Já a CCR ViaOeste, responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo, prevê que mais de 778 mil veículos devem trafegar pela estrada entre a zero hora de sexta-feira e 24 horas de quarta, entre saída e chegada à Capital no feriado de Carnaval.





SISTEMA CASTELLO-RAPOSO





Horários de maior movimento:





· Sexta-feira (09 de fevereiro): entre 15h e 20h | sentido interior





· Sábado (10 de fevereiro): entre 09h e 13h | sentido interior





· Terça-feira (13 de fevereiro); entre 15h e 20h | sentido capital





· Quarta-feira (14 de fevereiro); entre 8h e 10h | sentido capital





TRECHO OESTE DO RODOANEL MÁRIO COVAS





Horários de maior movimento:





Sexta-feira - 09/02/24 - Entre 15h e 19h (sentido Régis Bittencourt/ Litoral).





Sábado – 10/02/24 - Das 09h às 12h (sentido Régis Bittencourt/ Litoral).





Tráfego normal em todos os outros dias.