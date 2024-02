SP: Deputado chama agressor de cão para porrada ao atender denúncia de maus-tratos

Vídeo foi divulgado nas redes sociais pelo próprio parlamentar, que é fisiculturista

Imagens: Reprodução / Redes Sociais

O deputado estadual e influencer fisiculturista Felipe Franco (União) chamou um homem para “trocar soco” com ele ao atender uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro na Capital Paulista. O vídeo foi divulgado por ele mesmo nas redes sociais nesta terça-feira (6) [veja no final da matéria].





O parlamentar chega na casa do suspeito acompanhado de assessores e questiona a ele o porquê da agressão contra o animal. No começo, o homem nega, mas logo em seguida, quando um dos assessores mostra as imagens, o homem assume que é ele no vídeo.





“Olha o tamanho do cachorro. E olha o meu tamanho aqui, olha. Por que você não troca [socos] comigo? Dá uma trocada comigo. Não adianta chorar agora, maus-tratos a animais é crime”, diz o deputado.





“Não vamos aceitar esse tipo de atitude. Recebemos essa denúncia e não podíamos ficar parados, maus-tratos é crime e o autor foi conduzido para a delegacia!! Agradeço aos policiais do 4° DP pelo trabalho e ajuda”, escreveu Felipe na postagem.





Felipe Franco foi eleito deputado estadual por São Paulo em 2022 com 90.440 votos.





VEJA O VÍDEO: