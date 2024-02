Embu das Artes comemora 65 anos com show gratuito de Léo Santana

Evento ainda contará com foliões, que irão atrás do trio elétrico que vai passar pelas ruas da cidade

Léo Santana. Foto: Divulgação

O município do Embu das Artes comemora 65 anos no dia 18 de fevereiro. E, para celebrar a data, o cantor Léo Santana fará um show gratuito no Parque Francisco Rizzo. O evento ainda contará com foliões, que irão atrás do trio elétrico que vai passar pelas ruas da cidade.





gratuitamente pelo Sympla e trazer 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. A festa também conta com Banda Latitude 10, Rei da Cacimbinha, DJ Masterxel e DJ Martini. A festa tem apoio da Rádio Disney. Para participar, basta retirar o ingresso





O trio elétrico sairá do Pq. Francisco Rizzo passará pela av. Elias Yazbek, Av. Jorge de Souza e retornará para o parque.





Haverá bloqueios totais nos seguintes locais:





– Avenida Elias Yazbek (acesso no km 282 da BR 116)





– Avenida Vereador Jorge de Souza (rotatória com rua Ranulfo Lira)





– Avenida Elias Yazbek (escola Maria Auxiliadora, sendo todo fluxo desviado para a rua Padre João Álvares)





O transporte público municipal será gratuito e fará ponto final na rua Domingos de Paschoal.





Serviço:





Aniversário de Embu das Artes com Léo Santana





Dia 18/2, a partir das 12h





Parque Francisco Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390 – Quinhaú (próximo à rodoviária)