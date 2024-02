"Tive que contratar segurança 24h”, diz homem que foi ameaçado por dono de padaria

Alan de Barros, 32, disse que teve dificuldades em fazer B.O e que o dono da padaria é amigo de policiais civis

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Alan de Barros, de 32 anos, que foi ameaçado pelo dono da padaria Empório Bethaville, em Barueri, disse que contratou um segurança particular após receber ameaças anônimas, por meio de mensagens nas suas redes sociais.





"É meus amigos, é sério. Tive que contratar um segurança 24 horas porque é muito mais sério do que a gente imaginava. Eu tive dificuldade de fazer Boletim de Ocorrência, tinha policial civil lá no momento que era amigo dele. Então, para se prevenir, é melhor essa questão de segurança", disse Alan em vídeo publicado nos stories de seu Instagram nesse domingo (4)













(RELEMBRE AQUI). Alan foi ofendido e ameaçado de morte por Silvio Mazzafiori, de 65 anos, dono da padaria Empório Bethaville, na semana passada. O empresário filmou as cenas de violência que viralizaram nos últimos dias nas redes sociais. O caso teve repercussão em toda Grande Mídia





Alan estava no estabelecimento com alguns amigos e foi advertido que não poderia usar seu notebook no lugar. Após desentendimento, eles saíram do local e foram seguidos pelo proprietário, que estava com um pedaço de pau de madeira.O caso foi registrado como ameaça na Delegacia de Barueri.