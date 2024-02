Caucaia terá desfile de bloco de Carnaval após mais de 10 anos; veja a programação

O trecho por onde passarão os foliões será sinalizado e terá o acesso de veículos bloqueado

Foto: Divulgação

O distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, receberá, nos dias 10 e 13 de fevereiro, o ‘Bloco Carnavalesco do Povo para o Povo’. A folia está marcada para acontecer das 17h às 21h. A programação marcará a retomada da cultura carnavalesca no município, depois de mais de 10 anos de pausa.





“A festa será uma retomada da cultura do Carnaval de rua em nossa cidade. O ‘Bloco Carnavalesco do Povo para o Povo é composto por pessoas de Caucaia, do antigo bloco que tinha no distrito, o Blocica. Os ensaios estão acontecendo para que a festa seja de muita alegria, embalando o povo com sambas enredos e antigas canções do Blocica”, comentou Marcos Antônio Moraes, o Frê, Secretário Adjunto de Cultura e Lazer de Cotia.





O bloco desfilará pela rua José Lopes Neto, no centro de Caucaia (altura da Instituição Filantrópica Criança Feliz) e seguirá com a folia até a Praça dos Romeiros, local em que permanecerá até o fim da folia, às 21h.





O trecho por onde passarão os foliões será sinalizado e terá o acesso de veículos bloqueado. A Secretaria de Transportes e Mobilidade auxiliará no viário durante o evento de Carnaval.





Serviço





Desfile: Bloco Carnavalesco do Povo para o Povo





Dia 10 de fevereiro de 2024, das 17h às 21h





Dia 13 de fevereiro de 2024, das 17h às 21h





Percurso: Rua José Lopes Neto (altura da Instituição Filantrópica Criança Feliz) até a Praça dos Romeiros (centro de Caucaia do Alto)