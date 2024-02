Carapicuíba realiza mutirão do emprego com mais de 700 vagas para diversas áreas

As vagas são para auxiliar de limpeza, pedreiro, mecânico, operador de caixa, entre outras; interessados devem levar currículo atualizado e documentos pessoais

Foto: Prefeitura de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba vai realizar, nesta quinta-feira (8), a primeira edição de 2024 do Mutirão do Emprego. Serão mais de 700 vagas disponíveis em diversas áreas (veja abaixo).





A ação acontece no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149 (dentro do Plaza Shopping), com atendimento a partir das 8 horas e distribuição de senhas limitadas.





Os interessados, que se encaixarem nos requisitos, devem levar currículo atualizado e documentos pessoais.





As vagas são para:





Ajudante de Obras

Armador

Auxiliar de Cobrança (Call Center)

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Logística

Auxiliar de Produção

Auxiliar Operacional

Carpinteiro

Conferente

Controlador de Acesso

Fiscal de Loja

Mecânico

Motorista (CNH C)

Operador de Caixa

Operador de Logística

Operador de Telemarketing

Pedreiro

Supervisor de Loja