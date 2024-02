Supermercado divulga nota após acidente que derrubou parte do telhado

Motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra um dos pilares do hall de entrada; acidente ocorreu nesse domingo (4) no bairro Tijuco Preto

Foto do acidente enviada ao Cotia e Cia

supermercado São Roque, localizado na Estrada de Caucaia do Alto, no bairro Tijuco Preto, enviou uma nota ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (5) para comentar sobre o acidente ocasionado por um carro que derrubou parte do telhado da loja. , localizado naenviou uma nota aonesta segunda-feira (5) para comentar sobre o





Na tarde desse domingo (4), uma motorista perdeu o controle do veículo ao dar marcha à ré. Ela atingiu um dos pilares do hall de entrada do mercado, que acabou resultando no desabamento parcial do telhado.





De acordo com o estabelecimento, não foram registradas vítimas graves. A nota informa que algumas pessoas foram atingidas por fragmentos dos destroços, mas receberam apoio e primeiros socorros.





O supermercado São Roque ainda declarou que a loja foi interditada, e, após a evacuação controlada dos clientes, realizou-se a remoção dos entulhos e a limpeza.





“Hoje, em 05 de fevereiro, a loja foi reaberta após minuciosa análise de segurança conduzida pela equipe interna de obras da empresa. Agradecemos a compreensão de todos diante dessa situação e permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais”, diz.





VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:





