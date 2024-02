Animália Park anuncia promoção de Carnaval com ingressos mais baratos

Ingressos promocionais devem ser adquiridos até esta quinta-feira (8)

Foto: Reprodução

O Animália Park, em Cotia, anunciou a promoção de Carnaval com ingressos a R$120,00. O valor normal do parque é R$150,00. A promoção é válida para adultos e crianças a partir de 2 anos.





até esta quinta-feira (8) exclusivamente pelo SITE, dentro do horário das 15h à meia-noite. Ao realizar a compra do ingresso, a pessoa escolhe a data que irá visitar o parque - exceto na data da compra.





SOBRE O ANIMÁLIA





O Animália Park está localizado em uma área de quase 350 mil m². O projeto é um dos maiores parques de diversão do Brasil, com atrações para todas as idades, além de se posicionar como um local de conservação e preservação ambiental, abrigando espécies da fauna e flora em risco de extinção.





O parque é dividido em três áreas: Animália Diversão, Animália Reserva e Forest Animália.





O Animália Diversão tem 11.793 m² com 24 atrações para toda a família divididas em duas áreas, uma indoor com 17 atrações que garantem a diversão mesmo em dias de chuva, e outra área ao ar livre com 7 atrações.





Já o Animália Reserva é um espaço com mais de 220 mil m² dedicados à conservação e proteção animal e ambiental, integrando programas nacionais e internacionais. O parque está localizado em uma área de Mata Atlântica e uma equipe técnica fez um trabalho para recuperação de mais de 90 mil m² de mata, com recomposição florestal de espécies nativas e genéticas da região.





O passeio no Reserva é dividido em áreas que representam os continentes Africano, Americano, Asiático, Oceania, além de um aviário (Animália Forest) e Fazendinha Animália. Com 1.200 animais de 170 espécies, o Animália Reserva tem como objetivo a conservação de animais no mundo.





Já o Animália Forest tem 10 mil m², 654 aves de 112 espécies diferentes, onde o visitante tem contato direto com os animais que ficam totalmente soltos.





O complexo tem ainda a Vila Animália, um polo gastronômico com capacidade de 700 lugares com um restaurante de massas, hamburgueria, doceria, cafeteria e um empório. A área tem também duas lojas de souvenirs. É nessa área que irão acontecer pocket-shows ao vivo.