Sepultamentos em cemitérios de Cotia não serão mais em terra; entenda

Anúncio foi publicado pela empresa responsável pelos cemitérios da cidade

Cemitério do centro de Cotia. Foto: Grupo Colina

Os sepultamentos realizados nos cemitérios de Cotia não podem mais ser em terra. A norma, que começou a valer desde o dia 1º de fevereiro, foi anunciada pelo Grupo Colina, empresa responsável pela administração dos cemitérios da cidade.





Lei Ordinária 2310/2023, que proíbe os sepultamentos na terra nua, exceto em caráter excepcional. “Em atenção as normas ambientais vigentes, ficam proibidos no Município de Cotia os sepultamentos na terra nua, exceto em caráter excepcional, de calamidade pública”, diz o artigo 11 da lei, publicada em dezembro de 2023 pelo prefeito Rogério Franco. O Grupo Colina mencionou a, que proíbe os sepultamentos na terra nua, exceto em caráter excepcional., diz o artigo 11 da lei, publicada em dezembro de 2023 pelo prefeito Rogério Franco.





“Ficam obrigados os titulares de concessão de jazigos privados que se encontram na condição referida no caput deste artigo obrigados à construção de seus respectivos jazigos e sua devida regularização até a realização de um sepultamento neste jazigo, sob pena da perda do direito de concessão”, complementa o texto do artigo.





COMO SERÃO OS SEPULTAMENTOS?





De acordo com o Grupo Colina, os sepultamentos, a partir de agora, serão feitos em gavetas. Desta forma, segundo a empresa, irão diminuir os impactos ambientais.





“Diferente dos métodos tradicionais de enterro, o sepultamento com a pedra minimiza o impacto ambiental. Nesse processo, é montada uma ‘gaveta’, impedindo o contato do corpo com o solo. Assim, quando o corpo se decompor, é nula a contaminação do solo e de águas subterrâneas e pluviais”, explica.





O Grupo Colina finaliza a publicação dizendo que esse método, já utilizado em outros cemitérios em São Paulo, “é uma alternativa inovadora, que oferece uma maneira sustentável e consciente de lidar com o ciclo da vida, mesmo após a morte.”