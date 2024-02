Prefeito de Cotia faz nova promessa sobre a entrega dos uniformes escolares

Vídeo foi publicado nessa sexta-feira (16) nas redes sociais; há 4 anos os mais de 30 mil alunos não recebem os uniformes da prefeitura

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

voltou a prometer a entrega dos uniformes escolares em vídeo publicado nas redes sociais nessa sexta-feira (16). A última entrega de uniformes para os cerca de 30 mil alunos matriculados na rede municipal de Cotia foi realizada em 2020, antes da pandemia. O prefeito de Cotia, Rogério Franco,





Em janeiro de 2023, a Secretaria de Educação de Cotia afirmou ao Cotia e Cia que a licitação para a compra dos uniformes estava em andamento e que os mesmos seriam entregues naquele ano para todos os alunos.





A pasta alegou que o processo de licitação já havia sido elaborado, aberto, protocolado e já teria, inclusive, um termo de referência.





No entanto, segundo a secretaria, o procedimento estava passando por alguns ajustes que foram apontados pelo departamento jurídico. Acontece que o tempo passou e a entrega não foi concretizada.





O assunto foi novamente abordado, cinco meses depois, com o prefeito Rogério Franco, no podcast Bom Papo e Cia.





Aos apresentadores Rudney Oliveira e Neto Rossi, o prefeito explicou que o processo de licitação enfrentou, de fato, um problema jurídico junto às empresas que participavam do certame.





Franco chegou a fazer uma nova promessa. “Nós mandamos para a próxima fase de licitação novamente, pois tivemos que suspender aquele processo licitatório. Mas com esse novo processo, acredito que a gente entregue [os uniformes] no mês de dezembro”, disse o prefeito, o que não ocorreu [VEJA ABAIXO].









NOVA DATA PARA LICITAÇÃO





Conforme revelado pelo Cotia e Cia no último dia 8, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará a licitação, na modalidade pregão eletrônico, para a aquisição dos uniformes escolares. Segundo o documento, a licitação deve ocorrer no dia 26 de fevereiro, às 9h30. a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará a licitação, na modalidade pregão eletrônico, para a aquisição dos uniformes escolares. Segundo o documento, a licitação deve ocorrer no dia 26 de fevereiro, às 9h30.





Segundo o documento da prefeitura, cada aluno receberá um kit de uniforme escolar, contendo duas camisetas, uma camiseta regata, duas bermudas, uma jaqueta, uma calça, dois pares de meias, um tênis com cadarço e um tênis com velcro.





A quantidade de kits, segundo a prefeitura, foi estimada com base no número de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, no mês de referência de (junho de 2023), bem como na perspectiva de variação na quantidade de alunos no transcorrer do ano letivo devido à variação sazonal da população para o ano de 2024.





MAS QUANDO OS UNIFORMES SERÃO ENTREGUES?





Na tarde dessa sexta, Rogério Franco voltou a prometer a entrega dos uniformes. Nesta semana, o tema foi novamente debatido após a Rede Globo abordá-lo em uma reportagem.





Segundo o prefeito, “o processo de licitação foi pulicado e no mês de abril nós vamos entregar todos os uniformes para toda a rede municipal”. Ao seu lado, a vice-prefeita Ângela Maluf e o secretário de Educação Luciano Corrêa não comentaram o assunto.