Itapevi promove 6ª corrida oficial da cidade com prêmios em dinheiro

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi vai realizar, no dia 25 de fevereiro, a 6ª edição da Corrida Oficial da cidade. As inscrições começam a partir desta sexta-feira (2). Poderão participar até 3 mil competidores. Serão três provas – 5 e 10 quilômetros - e a caminhada de 3,5 quilômetros.





A inscrição é gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível, menos sal e leite e com validade mínima de 30 dias. O mantimento deve ser entregue na retirada do kit.





Segundo a prefeitura, serão distribuídos R$ 22 mil em prêmios para os cinco melhores posicionados na corrida de 10 quilômetros entre os residentes e visitantes, tanto na categoria masculina quanto na feminina. Também haverá troféus para o primeiro, segundo e terceiro lugares, divididos em cinco faixas etárias entre os atletas da cidade.





Entre os participantes residentes, serão premiados com troféus os três primeiros colocados nas categorias entre 18 e 30 anos, de 31 a 40 anos, 41-50 anos, 51-60 anos e acima de 61 anos. As provas de 5 quilômetros – inclusive para as pessoas com deficiência (PCD’s) – terão somente troféus do primeiro ao quinto colocado, também para residentes e visitantes, no masculino e feminino, mas sem premiações em dinheiro.





Todos os inscritos receberão uma medalha de participação na corrida.





Prazo de inscrições





Moradores de Itapevi





As inscrições para os competidores dos 10, dos 5 quilômetros e dos PCDs residentes em Itapevi, além da caminhada devem ser feitas presencialmente entre sexta-feira e dia 10 de fevereiro, no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Parque Suburbano). O horário será das 9h às 21h, de segunda a sexta-feira e entre 9h e 17h aos sábados.





Nessa etapa de cadastro, a organização do evento vai disponibilizar 2.000 vagas para as corridas. Outras 200 serão destinadas para os participantes da caminhada.





Visitantes





(clique aqui). Já os corredores visitantes que vão participar dos 10 e 5 quilômetros podem se inscrever no formato online a partir das 10h de 12 de fevereiro. O período se estende até o dia 15. Nessa fase, serão mais 800 vagas. Para acessar o formulário eletrônico, haverá um link no site oficial da Prefeitura





Kits de participação e largadas





Os corredores deverão retirar os seus respectivos kits de participação nos dias 22 e 23 de fevereiro, também no Ginásio de Esportes, das 13h às 21h. Em 24 de fevereiro, o horário será das 10h às 17h. As entregas não serão feitas no dia da competição. Cada participante receberá uma camiseta da corrida, o número de peito e o chip a ser usado pelo competidor.





No dia da corrida, a largada para os competidores PCDs será a primeira de todas, com previsão de ser às 6h55. A partir das 7h, acontece para os corredores da prova de 10 quilômetros. Os participantes dos 5 quilômetros sairão às 7h15. No caso da caminhada, será às 7h30.





Prêmios em dinheiro nos 10 Km’s





A premiação em dinheiro para a prova de 10 quilômetros será concedida para os cinco melhores colocados entre os residentes e visitantes e para o masculino e feminino.





Segue a divisão dos valores:





1º lugar: R$ 2.000





2º lugar: R$ 1.250





3º lugar: R$ 1.000





4° lugar: R$ 750





5° lugar: R$ 500