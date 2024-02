Festa do Peão de Cotia confirma 3 atrações e inicia venda de ingressos nesta sexta (2)

Além da cantora Ana Castela, Rodeio de Cotia (como é tradicionalmente conhecido) anunciou mais duas atrações nesta semana; veja

Foto: Reprodução

A Festa do Peão de Cotia, tradicionalmente conhecida como Rodeio de Cotia, vem anunciando durante a semana as atrações do evento.





Nesta quinta-feira (1º), em publicação nas redes sociais, a festa confirmou a presença do cantor Luan Santana, para o dia 5 de abril.





Ontem (31), o anúncio foi da dupla sertaneja Jorge e Mateus, que vão se apresentar no dia 31 de março.





Já no início da semana, o evento confirmou a presença da cantora Ana Castela, que vai abrir o Rodeio de Cotia com show marcado para o dia 30 de março.





A Festa vai acontecer no mesmo local de 2023, ao lado do estádio municipal Euclides de Almeida, à beira do km 35 da Raposo Tavares sentido interior.





SHOWS CONFIRMADOS:





Dia 30/03- Ana Castela





Dia 31/03 - Jorge e Matheus





Dia 05/04 - Luan Santana