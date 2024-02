Governo de SP anuncia 8 audiências públicas para debater a privatização da Sabesp

Audiências vão ocorrer entre 23 de fevereiro e 14 de março em sete municípios do estado

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que vai realizar oito audiências públicas para esclarecer o processo de privatização da Sabesp. Sete sessões serão realizadas em municípios distintos de forma presencial e uma delas, a última, será virtual.





As datas e locais das sessões foram divulgadas nessa quinta-feira (15/2) no Diário Oficial e ocorrerão entre 23 de fevereiro e 14 de março. Cada sessão deve durar cerca de quatro horas.





Segundo o governo, as audiências trarão esclarecimentos sobre o contrato de concessão a ser firmado entre a Sabesp e a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste (URAE-1), representando os titulares dos serviços, com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) como interveniente.





“Vamos avaliar todas as sugestões, críticas e apontamentos que possam aprimorar a proposta de forma muito transparente, como tem sido todo o processo. Esse momento vai fortalecer o consenso sobre trazer mais capital privado para a Sabesp e antecipar as metas de universalização do saneamento em São Paulo, levando água potável e esgoto tratado para toda a população”, disse Tarcísio.





Quem pode participar das audiências





Segundo o governo paulista, qualquer cidadão pode participar das audiências públicas. Apenas aqueles que desejam fazer algum tipo de manifestação oral devem chegar ao menos 60 minutos antes do início da sessão para se inscrever.





No caso de manifestação durante a sessão virtual, a inscrição deve ser feita por meio de um formulário no dia 13 de março entre 14h e 15h. Todos os inscritos para o debate receberão, por e-mail, um link com a confirmação de participação.





ONDE E QUANDO AS AUDIÊNCIAS VÃO OCORRER





São Paulo





Data e horário: 23/2 (sexta-feira) às 14h





Local: Auditório Augusto Ruschi (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – Semil) na Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345 – Alto de Pinheiros





Santos





Data e horário: 26/2 (segunda-feira) às 14h





Local: R. Quinze de Novembro, 137 – Centro





São José dos Campos





Data e horário: 27/2 (terça-feira) às 14h





Local: Av. Doutor Altino Bondesan, 500 – Distrito de Eugênio de Melo





Registro





Data e horário: 29/2 (quinta-feira) às 14h





Local: Av. Wild José de Souza, 456 – Vila Tupy





Franca





Data e horário: 5/3 (terça-feira) às 14h





Local ainda não definido





Presidente Prudente





Data e horário: 07/3 (quinta-feira) às 14h





Local ainda não definido





Lins





Data e horário: 12/3 (terça-feira) às 14h





Local: a confirmar





Sessão virtual





Data e horário: 14/3 (quinta-feira) às 14h





Canal da Semil no YouTube Onde acompanhar:









Consulta pública





Também nessa quinta foi anunciada a abertura de uma consulta pública com detalhes da concessão. A população poderá consultar um esboço do contrato e avaliá-lo até o dia 15 de março (clique aqui para ler).





De acordo com o governo estadual, as respostas às manifestações não serão apresentadas nas audiências, mas sim em um relatório feito pela secretaria do Meio Ambiente após o fim da consulta pública.





No mesmo relatório constará a minuta final do novo contrato, que prevê a prestação dos serviços de água e esgoto para 375 cidades paulistas onde a Sabesp já opera.