Alunos da região conquistam vagas na USP com o Provão Paulista: “Um sonho”

Além da Universidade de São Paulo, jovens também foram aprovados na Unesp, Unicamp e nas Fatecs

Foto: Governo de SP

Por meio do Provão Paulista, alunos de escolas da rede estadual em Carapicuíba, Osasco, Embu das Artes e outras cidades da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) comemoram a aprovação na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs).





Em toda a RMSP, foram 3.175 convocações do Provão Paulista nas duas primeiras chamadas. A terceira está prevista para a próxima sexta-feira (9).





Bento Urandir Justino dos Santos, de 18 anos, formado na Escola Estadual Doutor Benedito de Lima Tucunduva, no Jardim Ana Maria, de Carapicuíba, conquistou uma vaga na USP para cursar medicina veterinária, sua primeira opção no Provão. O aluno também foi aprovado para a Fatec, sua segunda opção de curso, em análise de desenvolvimento de sistemas. “Vou cursar a USP, pois não poderia deixar de agarrar essa grande oportunidade”, afirma.





Na região da Diretoria de Ensino de Osasco, Ysrafil Rafah Bispo, de 17 anos de idade, que concluiu o Ensino Médio na Escola Estadual Antônio Raposo Tavares e é morador do Jardim Novo Osasco, foi qualificado para a USP, na primeira chamada do Provão Paulista. “Vou cursar geografia. É um sonho para mim”, conta.





Mesmo considerando a prova difícil, ele afirma que o apoio recebido na escola ajudou em sua preparação. “Tive professores ótimos que me ajudaram durante esse processo, como Flávio, Waldemar e Uirá”, destaca.





O estudante Ícaro Benedito Ribeiro Alves, de 17 anos, da Escola Estadual Solano Trindade, recebeu a confirmação da aprovação na USP na segunda chamada, divulgada na última sexta-feira (2). O estudante lembra da emoção que ele e sua mãe, Jirleia Benedito, moradores do Jardim Santa Tereza, em Embu das Artes, tiveram com o anúncio.





“Eu não esperava passar na USP. Na verdade, foi uma surpresa e uma felicidade imensa, para mim e para a minha família, apesar de todos acreditarem que eu era capaz”, revela.





Segunda chamada





Alunos aprovados na segunda chamada do Provão Paulista Seriado têm até esta terça-feira (6) para fazer a pré-matrícula nas instituições de ensino superior. A lista com nomes dos candidatos foi divulgada na última sexta-feira (2) e está disponível para consulta no portal https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.





Nesta etapa, o cadastro é exclusivamente online e obrigatório sob o risco de perda da vaga.





Confira o calendário de cada instituição para essa etapa de matrículas:





• Unesp: até 6 de fevereiro, às 23h59;

• USP: até 6 de fevereiro, às 16h;

• Unicamp: até 6 de fevereiro, às 17h;

• Fatecs: até 6 de fevereiro, às 23h59.