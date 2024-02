Dengue em Cotia: sobe para 527 o nº de casos confirmados; um paciente tem quadro grave

Os dados são do painel de monitoramento do estado de São Paulo

527 o número de casos de dengue em Cotia nesta quarta-feira (28). O aumento foi de 17,6% em comparação com domingo (25), quando a cidade havia anotado 448 casos. Os dados são do painel de monitoramento do estado de São Paulo.









De acordo com o governo, há ainda 384 casos em investigação. Um paciente está com o quadro grave da doença e 21 com sinais de alarme.





O quadro grave é qualquer caso de dengue que apresente uma ou mais das seguintes manifestações clínicas: choque ou dificuldade respiratória devido a extravasamento grave de plasma dos vasos sanguíneos; sangramento intenso; e comprometimento grave de órgãos (lesão hepática, miocardite e outros).





Já o quadro com sinais de alarme é qualquer caso de dengue que apresente um ou mais dos seguintes sinais durante ou preferencialmente após a queda da febre: dor abdominal intensa e sustentada ou sensibilidade no abdômen; vômito persistente; acúmulo de líquidos; sangramento de mucosas; letargia ou inquietação; hipotensão postural (pressão arterial baixa ao levantar-se da posição sentada ou deitada); aumento do fígado; e aumento progressivo do hematócrito (porcentagem de hemácias no sangue), com queda na contagem de plaquetas.





MOBILIZAÇÃO ESTADUAL





Desde segunda-feira (26), o Centro de Operações de Emergências (COE) do Estado de São Paulo realiza ações para combate à dengue e outras arboviroses, como zika e chikungunya.





Segundo o governo, as ações, que acontecem em todos os municípios, têm apoio do Exército Brasileiro na limpeza urbana e orientação de combate à dengue junto à população. “O efetivo de profissionais será distribuído de acordo com a necessidade e situação epidemiológica de cada município e todos os profissionais passarão por treinamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e auxiliará as prefeituras nas ações de campo”, explicou o governo.





DIA ‘D’





Nesta sexta-feira (1º), ocorrerá “uma grande mobilização” contra o Aedes aegypti em todo o Estado de São Paulo, chamado de “Dia D de Mobilização Estadual”.





Segundo o governo, a Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Secretaria da Educação, promoverá iniciativas especiais nas escolas, enquanto a Defesa Civil do Estado mobilizará as equipes para intensificar a orientação à população e reforçar as ações de combate ao mosquito nas residências.





“Dengue100Dúvidas”





O Governo de SP informou também que lançará o portal “Dengue100Dúvidas”, com 100 questionamentos mais comuns entre a população sobre dengue, zika e chikungunya, e com respostas dos profissionais de saúde. A plataforma estará disponível a toda população de forma online a partir desta semana.





OUTRAS AÇÕES





Além destas ações, o Estado disponibilizará de forma online, para todas as prefeituras, a campanha “A água mais mortal pode estar no seu quintal”, um material didático e comunicativo para distribuição à população.





Estes informes também serão distribuídos para todas as escolas públicas do estado, tanto municipal, quanto estadual, e podendo ser distribuído também nas escolas particulares.





“Para auxiliar e agilizar o resultado dos testes em até 70%, a partir da próxima quarta-feira (28), o Instituto Adolfo Lutz (IAL) iniciará a automatização dos exames com novos equipamentos para que os resultados de dengue analisados pela unidade possam ser entregues às prefeituras de forma mais ágil para melhor controle epidemiológico do Estado”, disse o governo.