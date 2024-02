Corregedoria afasta GCM de Cotia que teve ataque de fúria após acidente de trânsito

Agente foi flagrado quebrando um veículo com as próprias mãos após colisão; caso ocorreu em Barueri, nesse domingo (25)

Imagem: Redes Sociais





Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o agente, que não teve seu nome revelado, destruiu com as próprias mãos um veículo que se envolveu no acidente com seu carro.





Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (26), a Secretaria Municipal de Segurança Pública informou que já tinha conhecimento do fato e que o caso está sendo apurado pela Corregedoria da Guarda Civil.





A pasta também disse que o agente envolvido na ocorrência já teve a sua arma recolhida e foi afastado de atividades operacionais até a conclusão dos trabalhos da Corregedoria.





VÍDEO REGISTROU O ATAQUE





O momento do ataque de fúria do guarda à paisana foi registrado em vídeo por populares. Pelas imagens, é possível vê-lo sem camiseta discutindo com um homem que teria batido em seu veículo. Ele parte para cima do rapaz para agredi-lo.





Uma mulher, que estava com o agente, aparece nas imagens com uma arma nas mãos.





O homem, enfurecido, empurra a porta do carro e a destrói. Depois, ele pede para a mulher guardar a arma no carro. Em alguns momentos ele ameaça a vítima, dizendo que “é da polícia”.





A discussão continua no meio da rua, em meio a agressões e ameaças. O carro da vítima fica completamente destruído (veja abaixo):









NA DELEGACIA





A vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Barueri. Em seu depoimento, ela relata que o guarda foi quem bateu na lateral direita de seu carro. O homem ainda diz que foi ameaçado de morte pelo motorista, que o perseguiu até conseguir fechá-lo na via.





Após as agressões e danos, a vítima contou que a passageira que estava portando uma arma pegou a chave com o controle de seu veículo e os dois fugiram.





O caso foi registrado como “ameaça, injúria e dano” na Delegacia de Barueri, que investiga os fatos.





Cotia e Cia não conseguiu localizar o agente envolvido na confusão. O espaço segue aberto para manifestações.