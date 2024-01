Shopping da região terá show gratuito com BTS Cover

Artistas trarão os sucessos da banda sul-coreana para o Raposo Shopping

Foto: Divulgação







O público poderá conferir os singles No More Dream, Permission To Dance, Butter, Spring Day, Magic Shop entre outros. O show faz parte do projeto Raposo Cover, que já trouxe as versões cover de Marília Mendonça, da dupla sertaneja Jorge e Mateus, Raul Seixas, Bruno Mars, Michael Jackson, Beatles e Elvis Presley ao empreendimento.



Serviço – BTS Cover

Onde: Piso São Paulo do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.)

Quando: 27 de janeiro, a partir das 19h.

Classificação: livre

Quanto: gratuito

Lançado em 2013, o BTS é um grupo de K-Pop formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Com uma legião de fãs pelo mundo todo e o sucesso nas mídias sociais, consolidou-se como um dos grupos mais importantes que abriu as portas do mercado ocidental para esse gênero musical. No próximo dia 27 de janeiro o Raposo Shopping terá um show com a banda BTS Cover a partir das 19h.