PAT São Roque tem vagas para mecânico, auxiliar de escritório, operador de vendas e mais

A Prefeitura de São Roque divulgou nesta terça-feira (16) as vagas de emprego cadastradas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). São mais de 57 oportunidades de trabalho, com destaque para as novas vagas nas áreas de mecânico, auxiliar de escritório, operador de vendas, entre outras.





Os candidatos devem obter a carta de encaminhamento pela internet, através do site Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo SINE FÁCIL, e comparecer à entrevista com currículo atualizado, carta de encaminhamento e documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho).





A carta de encaminhamento também pode ser retirada diretamente no PAT São Roque, mediante agendamento que pode ser feito através dos Serviços Online.





As vagas são atualizadas semanalmente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para mais informações, entre em contato com o PAT pelo telefone 4784-2998 ou pelo WhatsApp 94502-5774.