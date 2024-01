Acidente entre caminhão e moto deixa uma pessoa ferida na Raposo Tavares

Acidente ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (18)

Foto: Micael Silva - Enviado ao Cotia e Cia

Por volta das 5h45 um acidente grave envolvendo um caminhão e uma moto ocorreu na altura do KM 20 da rodovia Raposo Tavares sentido capital deixou uma mulher de 43 anos com ferimentos no joelho.

Segundo o Corpo de Bombeiros além dos ferimentos a vítima estava confusa, ela foi encaminhada para o Hospital de Cotia.

O caminhão ficou em "L" e até as 6h30 interditava duas faixas da rodovia. Segundo o Waze às 7h30 o congestionamento era de mais de 13 quilómetros, entre o KM 33 no centro de Cotia até o acidente, no KM 20.