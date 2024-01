São Roque: dois funcionários de parque são indiciados por morte de mulher em tobogã

Acidente ocorreu em abril de 2023

Mulher foi arremessada junto com o filho de 7 anos. Foto: Reprodução

Ski Mountain Park, em São Roque, após uma professora morrer ao descer em um tobogã. A vítima, Luciana Cerri, de 42 anos, descia o brinquedo junto do filho, de sete anos. A Polícia Civil indiciou por homicídio o gerente e o administrador doA vítima, Luciana Cerri, de 42 anos, descia o brinquedo junto do filho, de sete anos.





Os dois foram arremessados do brinquedo e bateram em uma grade de proteção. A criança, de sete anos, foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Francisco. O acidente aconteceu no dia 8 de abril de 2023.





De acordo com a Polícia Civil, a perícia realizada no brinquedo apontou que a rampa foi construída em janeiro de 2023. A corporação também informou que o gerente e o administrador do parque "foram os responsáveis pelo planejamento e execução da obra, emitindo ordens para a sua concretização".





Para a polícia, os dois indiciados não cumpriram as normas que visam os cuidados com os visitantes do parque. "Ainda que a reforma da pista tenha sido feita com a intenção de melhorar a segurança da atração, agiram, ambos com total imprudência, ao determinarem a realização da obra no local, sem observância das cautelas necessárias e, principalmente, acompanhamento de profissional técnico, habilitado para o correto planejamento e execução da referida obra de aclive", diz trecho do inquérito divulgado pelo G1.