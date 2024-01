Rogério Franco faz publicação do teatro e recebe críticas sobre atraso do PS Infantil

Questionamentos sobre o atraso da inauguração da unidade de saúde foram apagados; Cotia e Cia salvou alguns; veja

Obra do teatro municipal publicada nas redes sociais de Rogério Franco

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, usou suas redes sociais, nessa quarta-feira (3), para fazer uma publicação das obras do novo Teatro Municipal.





“Iniciamos a instalação da estrutura metálica para cobertura do Teatro Municipal. A obra segue em ritmo acelerado”, disse o prefeito na publicação.





No entanto, instantes após o post ser feito, inúmeras críticas de internautas foram surgindo. Isso porque, ao lado das obras do teatro, há o prédio do novo Pronto-Socorro Infantil, que já vai para 3 anos de atraso.





“E o Pronto-Socorro Infantil, quando vai funcionar”, questionou uma moradora. “Pena que a prioridade dos políticos não seja a mesma da população. Uma obra ao lado, podendo salvar vidas, está fechada. Lamentável!”, disse outra pessoa.





As críticas e os questionamentos feitos na postagem foram removidos. Apenas os elogios foram deixados. Cotia e Cia conseguiu salvar alguns. Veja abaixo:





Cotia e Cia fez prints de alguns comentários excluídos no perfil do Instagram do prefeito









PRAZO DESCUMPRIDO POR 3 VEZES





O prefeito de Cotia descumpriu por três vezes o prazo da inauguração do Pronto-Socorro Infantil. A unidade de saúde começou a ser construída em julho de 2020, com a primeira previsão de ser concluída em oito meses, ou seja, em março de 2021.





Porém, houve diversos adiamentos e a última informação era de que faltavam “alguns acertos” e o processo de contratação de uma Organização Social para gerenciar o local.





Depois de muita espera, o anúncio da inauguração do novo equipamento de saúde tão necessário para o município foi feito pelo prefeito Rogério Franco ao podcast Bom Papo e Cia, no dia 23 de junho deste ano. Mas também não foi cumprido (VEJA ABAIXO).









o PS foi tema de reportagem da Rede Globo. Em nota enviada à emissora, a prefeitura de Cotia informou que ele seria inaugurado ainda naquele mês, o que pela terceira vez, não ocorreu. Em outubro,. Em nota enviada à emissora, a prefeitura de Cotia informou que ele seria inaugurado ainda naquele mês, o que pela terceira vez, não ocorreu.