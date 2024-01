‘Saidinha’ em SP: Mais de 80 detentos foram presos após cometerem novos crimes

Além desses, mais de 600 infratores foram presos por descumprirem algumas regras; 33 mil detentos foram liberados no estado para a “saidinha” de fim de ano

Imagem ilustrativa / Carta Capital

A saída temporária de fim de ano terminou nessa quarta-feira (3). Desde o dia 23 de dezembro, quando os detentos foram liberados para as festas de fim de ano, a Polícia Militar efetuou a prisão de 81 deles que foram flagrados cometendo novos crimes. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).





Além desses 81, a PM prendeu mais 631 infratores que descumpriram as regras previstas em lei para permanecer nas ruas no período.





Durante as duas semanas, a SSP informou que os detentos flagrados pelos policiais infringindo as normas impostas pelo Poder Judiciário foram levados imediatamente ao estabelecimento prisional, conforme prevê uma portaria publicada pela pasta com a anuência da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).





“A parceria estabelecida em 2023 permitiu que os policiais conduzissem os detentos diretamente à penitenciária mais próxima do local da abordagem”, disse a SSP.





Além disso, um acordo de cooperação entre a SSP e o Tribunal de Justiça de São Paulo facilitou o acesso de policiais aos processos dos réus que cumprem a pena fora das prisões. Por meio dos dispositivos móveis das viaturas, é possível consultar a situação prisional do abordado e, assim, verificar se as medidas cautelares impostas pela Justiça estão sendo cumpridas. Caso contrário, a própria equipe da PM informa ao Poder Judiciário do descumprimento e conduz o abordado à penitenciária





O prazo para os presos beneficiados pela saída temporária retornarem ao sistema prisional terminou às 18 horas desta quarta-feira. A partir de então, quem não se apresentou é considerado foragido. Aproximadamente 33 mil detentos foram liberados no estado para a “saidinha” de fim de ano.