Homem é detido com mais de 90 pássaros presos em gaiolas dentro de casa

As aves não tinham nenhum tipo de documentação





Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (3), um homem que possuía 91 pássaros dentro de gaiolas em Carapicuíba. As aves não tinham nenhum tipo de documentação.





De acordo com reportagem do Portal R7, a prisão aconteceu após uma denúncia anônima com o endereço da residência. Segundo a PM, um dos pássaros estava com as asas mutiladas.





Segundo a reportagem, os PMs também acharam quatro aves que eram utilizadas como isca para atrair outros pássaros, o que configura o crime de caça.





Além da detenção, o homem foi multado em R$ 48 mil pela apreensão dos animais.