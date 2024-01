Prefeitura de Cotia anuncia concurso público com mais de mil vagas para todos os níveis

Entre os dias 29 de janeiro e 23 de fevereiro de 2024 estarão abertas as inscrições para dois concursos públicos da Prefeitura de Cotia. Serão preenchidas vagas para diversos cargos para candidatos com Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior. No edital 2/2024 está prevista a contratação de 526 pessoas para a área da Educação. Já o edital 3/2024 vai selecionar 681 pessoas para a Saúde, totalizando 1.207 vagas. As inscrições devem ser feitas em (

). A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido, podendo ser de R$35,00 a R$ 165,00 e o pagamento deverá ser feito até o dia 26 de fevereiro de 2024.