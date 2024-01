Enel diz ter acionado plano de emergência por causa das chuvas previstas para o final de semana

Com o alerta da meteorologia para a possibilidade de tempestades entre hoje (19.01) e domingo (21.01) em São Paulo, a Enel Distribuição São Paulo informou que acionou o seu plano de emergência para eventos climáticos e estará mobilizada durante o fim de semana, com reforço das equipes operacionais e dos canais de atendimento para eventuais ocorrências que envolvam o fornecimento de energia em Cotia e nos outros 23 municípios atendidos pela empresa.





O plano prevê a mobilização de até três vezes o número de equipes em campo e o reforço de todos os canais de atendimento, incluindo o call center, que poderá ter sua capacidade de atendimento duplicada em casos de um evento climático severo. Desde a manhã desta sexta-feira (19), a empresa tem realizado ações de comunicação direta com os clientes cadastrados, incluindo o envio de e-mail e SMS, para alertar a população sobre os riscos trazidos pelas chuvas.





A Enel orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais para maior agilidade do atendimento. A empresa reforçou a estrutura em todos os seus canais de comunicação direta para ingresso das solicitações.





Como funciona o canal (SMS para o número 27373)





- Os clientes que possuem celulares atualizados no cadastro com a distribuidora receberão uma mensagem de alerta por SMS sobre a previsão de tempestades e com indicação de como registrar falta de luz.





- Para registrar falta de energia pelo SMS, basta enviar para o número 27373 a palavra LUZ e o número da instalação que consta na conta da Enel. O registro para pedido de atendimento ocorrerá automaticamente.





- O cliente recebe, em seguida, a confirmação do seu registro e o número de protocolo